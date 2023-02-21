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Боде Ольга Львовна
Боде Ольга Львовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1843
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Боде Лёв Львович
1820 г.р.
Мать
Боде (Колычёва) Анна Петровна
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец:
Боде Лёв Львович
Мать:
Боде Анна Петровна
Смерть
Неизвестно
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