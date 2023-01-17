Запевалова (Барышева) Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запевалова (Барышева) Анна Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1862 и 1863

Дата смерти

05.04.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1862 и 1863

Отец: Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Запевалов Александр Петрович

Отец ребёнка: Запевалов Пётр Петрович

Малиновка, город областного значения Семенов, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.10.1909

Сын: Запевалов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Запевалов Пётр Петрович

Малиновка, город областного значения Семенов, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Запевалов Данил Петрович

Отец ребёнка: Запевалов Пётр Петрович

Николаевка, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.02.1917

Сын: Запевалов Вячеслав Петрович

Отец ребёнка: Запевалов Пётр Петрович

Малиновка, город областного значения Семенов, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барышев Николай? Николаевич

Отец ребёнка: Барышев Николай

Малиновка, город областного значения Семенов, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барышев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Барышев Николай

Малиновка, город областного значения Семенов, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запевалов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запевалов Александр Петрович

Отец ребёнка: Запевалов Пётр Петрович

Смерть
05.04.1950
Малиновка, город областного значения Семенов, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Малиновка, город областного значения Семенов, Нижегородская область
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