Запевалова (Барышева) Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1862 и 1863
Дата смерти05.04.1950
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1862 и 1863
Отец: Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Запевалов Александр Петрович
Отец ребёнка: Запевалов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
15.10.1909
Сын: Запевалов Виктор Петрович
Отец ребёнка: Запевалов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Запевалов Пётр Петрович
Николаевка, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.02.1917
Сын: Запевалов Вячеслав Петрович
Отец ребёнка: Запевалов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барышев Николай? Николаевич
Отец ребёнка: Барышев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барышев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Барышев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барышев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запевалов Александр Петрович
Отец ребёнка: Запевалов Пётр Петрович
Смерть
05.04.1950
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно