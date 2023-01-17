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Запевалов Пётр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

30.11.1924

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Запевалов Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Запевалов Александр Петрович

Мать ребёнка: Запевалова Анна Гавриловна

Малиновка, город областного значения Семенов, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.10.1909

Сын: Запевалов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Запевалова Анна Гавриловна

Малиновка, город областного значения Семенов, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Запевалов Данил Петрович

Мать ребёнка: Запевалова Анна Гавриловна

Николаевка, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.02.1917

Сын: Запевалов Вячеслав Петрович

Мать ребёнка: Запевалова Анна Гавриловна

Малиновка, город областного значения Семенов, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запевалов Александр Петрович

Мать ребёнка: Запевалова Анна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Запевалова Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запевалов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Запевалова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасия Петровна

Мать ребёнка: Запевалова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Запевалова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Запевалова ?

Смерть
30.11.1924
Малиновка, город областного значения Семенов, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Малиновка, город областного значения Семенов, Нижегородская область
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