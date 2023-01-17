Запевалов Пётр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти30.11.1924
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Запевалов Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Запевалов Александр Петрович
Мать ребёнка: Запевалова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
15.10.1909
Сын: Запевалов Виктор Петрович
Мать ребёнка: Запевалова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Запевалова Анна Гавриловна
Николаевка, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.02.1917
Сын: Запевалов Вячеслав Петрович
Мать ребёнка: Запевалова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запевалов Александр Петрович
Мать ребёнка: Запевалова Анна Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запевалов Григорий Петрович
Мать ребёнка: Запевалова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасия Петровна
Мать ребёнка: Запевалова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Запевалова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Запевалова ?
Смерть
30.11.1924
Похороны
Неизвестно