Запевалов Данил Петрович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Бракосочетание
?.02.1935
Рождение ребёнка
03.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Запевалова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
28.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Запевалова Надежда Васильевна
Военная служба
?.06.1941
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
?.09.1941
пропал без вести на войне
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
неизвестно