Запевалов Данил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗапевалов Данил Петрович

Запевалов Данил Петрович

avatar

Место рождения

Николаевка, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

Между 1862 и 1863 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Запевалов Пётр Петрович

Мать: Запевалова Анна Гавриловна

Николаевка, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
?.02.1935

Жена: Запевалова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
03.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Запевалова Надежда Васильевна

Малиновка, город областного значения Семенов, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Запевалова Надежда Васильевна

Малиновка, город областного значения Семенов, Нижегородская область
Военная служба
?.06.1941
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
?.09.1941
пропал без вести на войне
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close