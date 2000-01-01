Запевалова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запевалова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Запевалов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасия Петровна

Отец ребёнка: Запевалов Пётр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запевалов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запевалов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Запевалов Пётр Петрович

Смерть
Неизвестно
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