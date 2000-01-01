Запевалов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗапевалов Александр Петрович

Запевалов Александр Петрович

avatar

Место рождения

д.Малиновка, Семеновского р-на, Нижегородской обл.

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Запевалов Пётр Петрович

Мать: Запевалова Анна Гавриловна

д.Малиновка, Семеновского р-на, Нижегородской обл.
Военная служба
?.08.1941
Семеновский РВК, Горьковская обл., Семеновский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Запевалова Анна Андреевна

Смерть
?.12.1941
неизвестно
Причина смерти: пропал безвести ВОВ
Похороны
Неизвестно
неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close