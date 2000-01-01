Запевалов Александр Петрович
Место рожденияд.Малиновка, Семеновского р-на, Нижегородской обл.
Дата рождения1898
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
д.Малиновка, Семеновского р-на, Нижегородской обл.
Военная служба
?.08.1941
Семеновский РВК, Горьковская обл., Семеновский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1941
неизвестно
Причина смерти: пропал безвести ВОВ
Похороны
Неизвестно
неизвестно