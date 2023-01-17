Барышев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышев Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барышев Николай? Николаевич

Мать ребёнка: Запевалова Анна Гавриловна

Малиновка, город областного значения Семенов, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Запевалова Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барышев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Запевалова Анна Гавриловна

Малиновка, город областного значения Семенов, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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