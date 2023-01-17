Колотова Агафья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения01.02.1905
Дата смерти03.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1905
Отец: Колотов Яков Андреевич
Бракосочетание
Вычислено 1922
Рождение ребёнка
1934
Сын: Колотов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Колотов Егор Александрович
Рождение ребёнка
26.11.1938
Сын: Колотов Виктор Георгиевич
Отец ребёнка: Колотов Егор Александрович
Место жительства
1982
Смерть
03.03.1993