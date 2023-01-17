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Колотова Агафья Яковлевна

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Место рождения

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

01.02.1905

Дата смерти

03.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1905

Отец: Колотов Яков Андреевич

Мать: Колотова Татьяна Андреевна

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Вычислено 1922

Муж: Колотов Егор Александрович

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Колотов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Колотов Егор Александрович

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.11.1938

Сын: Колотов Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Колотов Егор Александрович

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
1982
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
03.03.1993
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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