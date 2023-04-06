Колотов Виктор Георгиевич
Место рождения
Дата рождения26.11.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1938
Военная служба
1958
ГДР в/ч 12246
Место жительства
1960
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
05.05.1962
Награда
1989
Медаль «Ветеран труда»
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотова Елена Дмитриевна