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Колотов Виктор Георгиевич

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Место рождения

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

26.11.1938

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1943 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1938

Отец: Колотов Егор Александрович

Мать: Колотова Агафья Яковлевна

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Военная служба
1958
ГДР в/ч 12246
Место жительства
1960
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
05.05.1962

Жена: Колотова Елена Дмитриевна

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Награда
1989
Медаль «Ветеран труда»
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Елена Дмитриевна

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