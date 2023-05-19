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Колотов Егор Александрович

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Место рождения

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

08.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Колотов Александр Иванович

Мать: Колотова Александра Трофимовна

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Вычислено 1922

Жена: Колотова Агафья Яковлевна

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Колотов Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Колотова Агафья Яковлевна

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.11.1938

Сын: Колотов Виктор Георгиевич

Мать ребёнка: Колотова Агафья Яковлевна

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Военная служба
1941
мобилизован Ворошиловским РВК 125-й стрелковый полк 6-я сд. Минометчик
Смерть
08.08.1943
с Гайдары Харьковская обл Украинская ССР
погиб в бою
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