Колотов Егор Александрович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти08.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
Вычислено 1922
Рождение ребёнка
1934
Сын: Колотов Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Колотова Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
26.11.1938
Сын: Колотов Виктор Георгиевич
Мать ребёнка: Колотова Агафья Яковлевна
Военная служба
1941
мобилизован Ворошиловским РВК 125-й стрелковый полк 6-я сд. Минометчик
Смерть
08.08.1943
с Гайдары Харьковская обл Украинская ССР
погиб в бою