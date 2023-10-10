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Колотов Александр Иванович

Место рождения

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

После 1913

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Колотов Иван Спиридонович

Мать: не указана

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Вычислено 1894 ст.

Жена: Колотова Александра Трофимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Сын: Колотов Леонид Александрович

Мать ребёнка: Колотова Александра Трофимовна

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Колотов Егор Александрович

Мать ребёнка: Колотова Александра Трофимовна

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.05.1906

Дочь: Клещевникова Александра Александровна

Мать ребёнка: Колотова Александра Трофимовна

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.08.1909

Сын: Колотов Петр Александроич

Мать ребёнка: Колотова Александра Трофимовна

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
После 1913
Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
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