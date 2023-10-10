Колотов Александр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиПосле 1913
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Колотов Иван Спиридонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1894 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Сын: Колотов Леонид Александрович
Мать ребёнка: Колотова Александра Трофимовна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Колотов Егор Александрович
Мать ребёнка: Колотова Александра Трофимовна
Рождение ребёнка
06.05.1906
Дочь: Клещевникова Александра Александровна
Мать ребёнка: Колотова Александра Трофимовна
Рождение ребёнка
03.08.1909
Сын: Колотов Петр Александроич
Мать ребёнка: Колотова Александра Трофимовна
Смерть
После 1913