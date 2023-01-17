Колотова Александра Трофимовна
Место рождения
Дата рождения30.03.1874
Дата смерти22.09.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
После 1892
Бракосочетание
Вычислено 1894 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Сын: Колотов Леонид Александрович
Отец ребёнка: Колотов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Колотов Егор Александрович
Отец ребёнка: Колотов Александр Иванович
Рождение ребёнка
06.05.1906
Дочь: Клещевникова Александра Александровна
Отец ребёнка: Колотов Александр Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1909
Сын: Колотов Петр Александроич
Отец ребёнка: Колотов Александр Иванович
Место жительства
После 1943
Смерть
22.09.1970