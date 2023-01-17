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Колотова Александра Трофимовна

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Место рождения

Широкий Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

30.03.1874

Дата смерти

22.09.1970

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Широкий Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
После 1892
Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Вычислено 1894 ст.

Муж: Колотов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Сын: Колотов Леонид Александрович

Отец ребёнка: Колотов Александр Иванович

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Колотов Егор Александрович

Отец ребёнка: Колотов Александр Иванович

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.05.1906

Дочь: Клещевникова Александра Александровна

Отец ребёнка: Колотов Александр Иванович

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.08.1909

Сын: Колотов Петр Александроич

Отец ребёнка: Колотов Александр Иванович

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
После 1943
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
22.09.1970
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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