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Колотов Иван Спиридонович

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Место рождения

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Колотов Спиридон Иванович

Мать: Авдотья Тихоновна

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Ревизская сказка государственных крестьян Саратовского уезда 1858 года 10 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.2609 листы 893-901 Колотов Буерак)
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Колотов Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
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