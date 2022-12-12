Колотов Иван Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Колотов Спиридон Иванович
Мать: Авдотья Тихоновна
Ревизская сказка государственных крестьян Саратовского уезда 1858 года 10 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.2609 листы 893-901 Колотов Буерак)
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Колотов Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно