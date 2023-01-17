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Авдотья Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Бракосочетание
Вычислено 1840 ст.

Муж: Колотов Спиридон Иванович

дети:Иван р1842, дочь_Александра 1845, Алексей р1848, Астафий 1849-51, Григорий1854
Рождение ребёнка
1842

Сын: Колотов Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Колотов Спиридон Иванович

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Ревизская сказка государственных крестьян Саратовского уезда 1858 года 10 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.2609 листы 893-901 Колотов Буерак)
Смерть
Неизвестно
Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
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