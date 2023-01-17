Авдотья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизская сказка крестьян Саратовский уезд Подгородняя волость1835 года 8 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.890 листы 439-444 Колотов Буерак)
Бракосочетание
Вычислено 1840 ст.
дети:Иван р1842, дочь_Александра 1845, Алексей р1848, Астафий 1849-51, Григорий1854
Рождение ребёнка
1842
Сын: Колотов Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Колотов Спиридон Иванович
Ревизская сказка государственных крестьян Саратовского уезда 1858 года 10 ревизия (ГАСО Ф.22 О.1. д.2609 листы 893-901 Колотов Буерак)
Смерть
Неизвестно