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Колотов Яков Андреевич

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Место рождения

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

После 1925

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: Колотов Андрей Дмитриевич

Мать: не указана

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Вычислено 1891

Жена: Колотова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Колотова Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Колотова Татьяна Андреевна

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.01.1895

Дочь: Колотова Анисья Яковлевна

Мать ребёнка: Колотова Татьяна Андреевна

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.08.1903

Дочь: Колотова Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Колотова Татьяна Андреевна

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.02.1905

Дочь: Колотова Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: Колотова Татьяна Андреевна

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.02.1912

Сын: Колотов Лукьян Яковлевич

Мать ребёнка: Колотова Татьяна Андреевна

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
После 1925
Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
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