Колотов Яков Андреевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смертиПосле 1925
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870
Отец: Колотов Андрей Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1891
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Колотова Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Колотова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
01.01.1895
Дочь: Колотова Анисья Яковлевна
Мать ребёнка: Колотова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
21.08.1903
Дочь: Колотова Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Колотова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
01.02.1905
Дочь: Колотова Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: Колотова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
04.02.1912
Мать ребёнка: Колотова Татьяна Андреевна
Смерть
После 1925