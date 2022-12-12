Колотов Лукьян Яковлевич
Место рождения
Дата рождения04.02.1912
Дата смертиПосле 2000
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1912
Отец: Колотов Яков Андреевич
Военная служба
?.06.1941
призван Сталинским РВК г.Саратова и направлен в 53 стрелковую дивизию на Беларусский фронт.
Концлагерь
1941
в октябре 1941 дивизия попала в окружение и Лукьян оказался в немецком плену. В июне 1945 освобожден из концлагеря (предположительно в Прибалтике) и отправлен на 22 сборно-пересыльный пункт 48 армии, ... Показать все
Смерть
После 2000
Бобровка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область