село Бобровка, село Бобровка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Бобровка

Троицкий муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Троицкий уезд
967Бобровский, отр. казач. Ор. в.при слиянии рч. Бобровки и р. Уя.121259159146
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Троицкий уезд, Станичный юрт Клястицкий
652. Бобровский, поселок казачий, при реке Уе и речке Бобровке, дворов 90, жителей 452, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Троицкий район
325518Бобровкасело54°03'00"61°45'00"N-41-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Троицкий муниципальный район, Бобровское сельское поселение
75654410101с Бобровкасело
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