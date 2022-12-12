Колотова (Королева) Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смертиПосле 1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1891
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Колотова Любовь Яковлевна
Отец ребёнка: Колотов Яков Андреевич
Рождение ребёнка
01.01.1895
Дочь: Колотова Анисья Яковлевна
Отец ребёнка: Колотов Яков Андреевич
Рождение ребёнка
21.08.1903
Дочь: Колотова Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Колотов Яков Андреевич
Рождение ребёнка
01.02.1905
Дочь: Колотова Агафья Яковлевна
Отец ребёнка: Колотов Яков Андреевич
Рождение ребёнка
04.02.1912
Отец ребёнка: Колотов Яков Андреевич
Смерть
После 1941