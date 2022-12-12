Колотова (Королева) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова (Королева) Татьяна Андреевна

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Место рождения

Формосово, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

После 1941

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Формосово, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Вычислено 1891

Муж: Колотов Яков Андреевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Колотова Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: Колотов Яков Андреевич

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.01.1895

Дочь: Колотова Анисья Яковлевна

Отец ребёнка: Колотов Яков Андреевич

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.08.1903

Дочь: Колотова Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Колотов Яков Андреевич

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.02.1905

Дочь: Колотова Агафья Яковлевна

Отец ребёнка: Колотов Яков Андреевич

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.02.1912

Сын: Колотов Лукьян Яковлевич

Отец ребёнка: Колотов Яков Андреевич

Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
После 1941
Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
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