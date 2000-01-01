Полубкова (Асеева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолубкова (Асеева) Анна Ивановна

Полубкова (Асеева) Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1889

Дата смерти

14.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1889

Отец: Асеев-Пронин Иван Максимович

Мать: Асеева-Пронина Анисья Матвеевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Полубков Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Полубков Николай Иванович

Отец ребёнка: Полубков Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Полубков Александр Иванович

Отец ребёнка: Полубков Иван Емельянович

г.Сасово, Рязанской области
Рождение ребёнка
1919

Сын: Полубков Иван Иванович

Отец ребёнка: Полубков Иван Емельянович

Рязанская обл., г. Сасово
Рождение ребёнка
10.03.1926

Сын: Полубков Валентин Иванович

Отец ребёнка: Полубков Иван Емельянович

Смерть
14.10.1955
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close