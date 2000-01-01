Полубкова (Асеева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1889
Дата смерти14.10.1955
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1889
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Полубков Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Полубков Николай Иванович
Отец ребёнка: Полубков Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Полубков Александр Иванович
Отец ребёнка: Полубков Иван Емельянович
г.Сасово, Рязанской области
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Полубков Иван Емельянович
Рязанская обл., г. Сасово
Рождение ребёнка
10.03.1926
Сын: Полубков Валентин Иванович
Отец ребёнка: Полубков Иван Емельянович
Смерть
14.10.1955