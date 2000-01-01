Асеева-Пронина (Пронина) Анисья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеева-Пронина (Пронина) Анисья Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Лизоркина Пелагея (Полина)

Отец ребёнка: Асеев-Пронин Иван Максимович

с.Сасово, Елатомский уезд, Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
12.11.1889

Дочь: Полубкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Асеев-Пронин Иван Максимович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Асеев Иван Иванович

Отец ребёнка: Асеев-Пронин Иван Максимович

Рождение ребёнка
12.02.1898

Дочь: Евдокия (Дина) Ивановна

Отец ребёнка: Асеев-Пронин Иван Максимович

г.Сасово, Рязанской области
Рождение ребёнка
19.03.1901

Дочь: Алексеева Александра (Шура) Ивановна

Отец ребёнка: Асеев-Пронин Иван Максимович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мария (Маруся) Ивановна

Отец ребёнка: Асеев-Пронин Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асеев Федор Иванович

Отец ребёнка: Асеев-Пронин Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лизоркина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Асеев-Пронин Иван Максимович

Смерть
Неизвестно
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