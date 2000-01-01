Асеева-Пронина (Пронина) Анисья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Лизоркина Пелагея (Полина)
Отец ребёнка: Асеев-Пронин Иван Максимович
с.Сасово, Елатомский уезд, Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
12.11.1889
Дочь: Полубкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Асеев-Пронин Иван Максимович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Асеев Иван Иванович
Отец ребёнка: Асеев-Пронин Иван Максимович
Рождение ребёнка
12.02.1898
Дочь: Евдокия (Дина) Ивановна
Отец ребёнка: Асеев-Пронин Иван Максимович
г.Сасово, Рязанской области
Рождение ребёнка
19.03.1901
Дочь: Алексеева Александра (Шура) Ивановна
Отец ребёнка: Асеев-Пронин Иван Максимович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мария (Маруся) Ивановна
Отец ребёнка: Асеев-Пронин Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асеев Федор Иванович
Отец ребёнка: Асеев-Пронин Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лизоркина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Асеев-Пронин Иван Максимович
Смерть
Неизвестно