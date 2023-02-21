Алексеева (Асеева) Александра (Шура) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Асеева) Александра (Шура) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1901

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1901

Отец: Асеев-Пронин Иван Максимович

Мать: Асеева-Пронина Анисья Матвеевна

Бракосочетание
1921

Муж: Алексеев Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
09.10.1922

Сын: Алексеев Николай Александрович

Отец ребёнка: Алексеев Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
03.07.1927

Дочь: Майорова Мария (Мара)

Отец ребёнка: Алексеев Александр Алексеевич

Смерть
1974
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