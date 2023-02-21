Алексеева (Асеева) Александра (Шура) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1901
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1901
Бракосочетание
1921
Рождение ребёнка
09.10.1922
Сын: Алексеев Николай Александрович
Отец ребёнка: Алексеев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
03.07.1927
Дочь: Майорова Мария (Мара)
Отец ребёнка: Алексеев Александр Алексеевич
Смерть
1974