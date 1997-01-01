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Алексеев Александр Алексеевич

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Место рождения

Москва

Дата рождения

06.03.1894

Дата смерти

11.05.1938

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва
Образование
По 1908
Москва
Городское училище | рабочий-металлист
Работа или профессия
С 1915 по 1917
Юго-западный фронт, Первая Мировая война
фельдшер
Бракосочетание
1921

Жена: Алексеева Александра (Шура) Ивановна

Рождение ребёнка
09.10.1922

Сын: Алексеев Николай Александрович

Мать ребёнка: Алексеева Александра (Шура) Ивановна

Рождение ребёнка
03.07.1927

Дочь: Майорова Мария (Мара)

Мать ребёнка: Алексеева Александра (Шура) Ивановна

Работа или профессия
С ?.01.1932 по ?.07.1933
Куйбышев
уполномоченный Наркомата Тяжёлой Промышленности СССР по Средневолжскому краю
Работа или профессия
С ?.04.1932 по ?.08.1934
Куйбышев
– уполномоченный Наркомата лёгкой промышленности СССР по СВ краю, начальник СВ краевого управления лёгкой промышленности
Образование
По 1932
Самарский строительный институт
Работа или профессия
С ?.01.1934 по ?.01.1935
Куйбышев
заместитель председателя Средневолжского крайисполкома
Работа или профессия
С ?.01.1935 по ?.12.1936
Куйбышев
заместитель председателя Куйбышевского крайисполкома.
Работа или профессия
С ?.12.1936 по ?.08.1937
Куйбышев
заместитель председателя Куйбышевского облисполкома
Смерть
11.05.1938
Москва, Коммунарка
Причина смерти: расстрел
Похороны
Неизвестно
неизвестно
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