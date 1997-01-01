Алексеев Александр Алексеевич
Место рожденияМосква
Дата рождения06.03.1894
Дата смерти11.05.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва
Образование
По 1908
Москва
Городское училище | рабочий-металлист
Работа или профессия
С 1915 по 1917
Юго-западный фронт, Первая Мировая война
фельдшер
Бракосочетание
1921
Рождение ребёнка
09.10.1922
Сын: Алексеев Николай Александрович
Мать ребёнка: Алексеева Александра (Шура) Ивановна
Рождение ребёнка
03.07.1927
Дочь: Майорова Мария (Мара)
Мать ребёнка: Алексеева Александра (Шура) Ивановна
Работа или профессия
С ?.01.1932 по ?.07.1933
Куйбышев
уполномоченный Наркомата Тяжёлой Промышленности СССР по Средневолжскому краю
Работа или профессия
С ?.04.1932 по ?.08.1934
Куйбышев
– уполномоченный Наркомата лёгкой промышленности СССР по СВ краю, начальник СВ краевого управления лёгкой промышленности
Образование
По 1932
Самарский строительный институт
Работа или профессия
С ?.01.1934 по ?.01.1935
Куйбышев
заместитель председателя Средневолжского крайисполкома
Работа или профессия
С ?.01.1935 по ?.12.1936
Куйбышев
заместитель председателя Куйбышевского крайисполкома.
Работа или профессия
С ?.12.1936 по ?.08.1937
Куйбышев
заместитель председателя Куйбышевского облисполкома
Смерть
11.05.1938
Москва, Коммунарка
Причина смерти: расстрел
Похороны
Неизвестно
неизвестно