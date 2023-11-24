Асеев-Пронин Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1862
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Лизоркина Пелагея (Полина)
Мать ребёнка: Асеева-Пронина Анисья Матвеевна
с.Сасово, Елатомский уезд, Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
12.11.1889
Дочь: Полубкова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Асеева-Пронина Анисья Матвеевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Асеев Иван Иванович
Мать ребёнка: Асеева-Пронина Анисья Матвеевна
Рождение ребёнка
12.02.1898
Дочь: Евдокия (Дина) Ивановна
Мать ребёнка: Асеева-Пронина Анисья Матвеевна
Сасово, город Сасово, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.03.1900
Дочь: Алексеева Александра (Шура) Ивановна
Мать ребёнка: Асеева-Пронина Анисья Матвеевна
с.Сасово, Елатомский уезд, Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мария (Маруся) Ивановна
Мать ребёнка: Асеева-Пронина Анисья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лизоркина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Асеева-Пронина Анисья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асеев Федор Иванович
Мать ребёнка: Асеева-Пронина Анисья Матвеевна
Смерть
Неизвестно