Асеев-Пронин Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеев-Пронин Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1862

Отец: Асеев Максим Федорович

Мать: Асеева Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Лизоркина Пелагея (Полина)

Мать ребёнка: Асеева-Пронина Анисья Матвеевна

с.Сасово, Елатомский уезд, Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
12.11.1889

Дочь: Полубкова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Асеева-Пронина Анисья Матвеевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Асеев Иван Иванович

Мать ребёнка: Асеева-Пронина Анисья Матвеевна

Рождение ребёнка
12.02.1898

Дочь: Евдокия (Дина) Ивановна

Мать ребёнка: Асеева-Пронина Анисья Матвеевна

Сасово, город Сасово, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.03.1900

Дочь: Алексеева Александра (Шура) Ивановна

Мать ребёнка: Асеева-Пронина Анисья Матвеевна

с.Сасово, Елатомский уезд, Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мария (Маруся) Ивановна

Мать ребёнка: Асеева-Пронина Анисья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лизоркина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Асеева-Пронина Анисья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асеев Федор Иванович

Мать ребёнка: Асеева-Пронина Анисья Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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