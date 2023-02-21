Полубков Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1926
Дата смерти19.12.1991
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1926
Отец: Полубков Иван Емельянович
Мать: Полубкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.07.1952
Сын: Полубков Александр Валентинович
Мать ребёнка: Полубкова Маргарита Аркадьевна
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полубкова Маргарита Аркадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.1991