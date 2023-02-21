Полубков Валентин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубков Валентин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1926

Дата смерти

19.12.1991

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1926

Отец: Полубков Иван Емельянович

Мать: Полубкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
03.07.1952

Сын: Полубков Александр Валентинович

Мать ребёнка: Полубкова Маргарита Аркадьевна

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полубкова Маргарита Аркадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полубкова Маргарита Аркадьевна

Смерть
19.12.1991
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