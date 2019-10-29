Полубкова (Соколова) Маргарита Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1931
Дата смерти29.10.2019
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1931
Рождение ребёнка
03.07.1952
Сын: Полубков Александр Валентинович
Отец ребёнка: Полубков Валентин Иванович
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полубков Валентин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.2019