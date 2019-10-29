Полубкова (Соколова) Маргарита Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубкова (Соколова) Маргарита Аркадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1931

Дата смерти

29.10.2019

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1931

Отец: Соколов Аркадий Иванович

Мать: Соколова Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
03.07.1952

Сын: Полубков Александр Валентинович

Отец ребёнка: Полубков Валентин Иванович

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полубков Валентин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полубков Валентин Иванович

Смерть
29.10.2019
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