Полубков Иван Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Полубкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Полубков Николай Иванович
Мать ребёнка: Полубкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Полубков Александр Иванович
Мать ребёнка: Полубкова Анна Ивановна
г.Сасово, Рязанской области
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Полубкова Анна Ивановна
Рязанская обл., г. Сасово
Рождение ребёнка
10.03.1926
Сын: Полубков Валентин Иванович
Мать ребёнка: Полубкова Анна Ивановна
Смерть
1934