Полубков Иван Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубков Иван Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Полубкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Полубков Николай Иванович

Мать ребёнка: Полубкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Полубков Александр Иванович

Мать ребёнка: Полубкова Анна Ивановна

г.Сасово, Рязанской области
Рождение ребёнка
1919

Сын: Полубков Иван Иванович

Мать ребёнка: Полубкова Анна Ивановна

Рязанская обл., г. Сасово
Рождение ребёнка
10.03.1926

Сын: Полубков Валентин Иванович

Мать ребёнка: Полубкова Анна Ивановна

Смерть
1934
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