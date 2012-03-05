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Полубков Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

12.03.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

1889 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

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1939 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Полубков Иван Емельянович

Мать: Полубкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полубкова Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
23.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полубкова Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
30.03.1939

Дочь: Галина Николаевна

Мать ребёнка: Полубкова Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
22.11.1941

Сын: Полубков Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Полубкова Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
22.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полубкова Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
27.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полубкова Клавдия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полубкова Клавдия Павловна

Смерть
12.03.1971
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