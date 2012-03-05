Полубков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти12.03.1971
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Полубков Иван Емельянович
Мать: Полубкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1934
Рождение ребёнка
23.02.1937
Рождение ребёнка
30.03.1939
Дочь: Галина Николаевна
Мать ребёнка: Полубкова Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
22.11.1941
Сын: Полубков Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Полубкова Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
22.10.1946
Рождение ребёнка
27.03.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.1971