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Дедов Андрей Авдеев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Дедов Авдей Игнатьев

Мать: Дедова Прасковья Осипова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Дедов Панкрат Андреев

Мать ребёнка: Дедова Евдокия Григорьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Дедов Сидор Андреев

Мать ребёнка: Дедова Евдокия Григорьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Дедов Афанасий Андреев

Мать ребёнка: Дедова Евдокия Григорьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1767
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д.402 СФ Исповедные ведомости Коломенского уезда 1767г.
Смерть
После 1782
Ивановская, Егорьевск, Московская область
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