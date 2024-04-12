Дедов Андрей Авдеев
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Дедов Авдей Игнатьев
Мать: Дедова Прасковья Осипова
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Дедова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Дедов Сидор Андреев
Мать ребёнка: Дедова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Дедова Евдокия Григорьева
Упоминание
1767
ф.203, оп.747, д.402 СФ Исповедные ведомости Коломенского уезда 1767г.
Смерть
После 1782