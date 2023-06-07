Дедова (Бунеева) Евдокия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедова (Бунеева) Евдокия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Бунеев Григорий Иванов

Мать: Бунеева Татьяна Кондратова

Рождение ребёнка
1747

Сын: Дедов Панкрат Андреев

Отец ребёнка: Дедов Андрей Авдеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Дедов Сидор Андреев

Отец ребёнка: Дедов Андрей Авдеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Дедов Афанасий Андреев

Отец ребёнка: Дедов Андрей Авдеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1767
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д.402 СФ Исповедные ведомости Коломенского уезда 1767г.
Смерть
После 1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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