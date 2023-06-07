Дедова (Бунеева) Евдокия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Бунеев Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Дедов Андрей Авдеев
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Дедов Сидор Андреев
Отец ребёнка: Дедов Андрей Авдеев
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Дедов Андрей Авдеев
Упоминание
1767
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д.402 СФ Исповедные ведомости Коломенского уезда 1767г.
Смерть
После 1782
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино