Дедов Авдей Игнатьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1687
Дата смертиДо 1748
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687
Отец: Дедов Игнат Еремеев
Мать: Дедова Васса Андреева
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Дедов Исай Авдеев
Мать ребёнка: Дедова Анна Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Дедов Карп Авдеев
Мать ребёнка: Дедова Анна Никифорова
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Акилина Авдеева
Мать ребёнка: Дедова Анна Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1721
Мать ребёнка: Дедова Прасковья Осипова
Рождение ребёнка
1727
Сын: Дедов Андрей Авдеев
Мать ребёнка: Дедова Прасковья Осипова
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Дедов Иван Авдеев
Мать ребёнка: Дедова Прасковья Осипова
Упоминание
1748
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская) | ф.203, оп.747, д.148 | Исповедные Тимшино 1748
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедова Анна Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедова Прасковья Осипова
Смерть
До 1748
Коломенского у. дер. Тимшино