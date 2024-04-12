Дедов Авдей Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДедов Авдей Игнатьев

Дедов Авдей Игнатьев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

До 1748

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: Дедов Игнат Еремеев

Мать: Дедова Васса Андреева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Дедов Исай Авдеев

Мать ребёнка: Дедова Анна Никифорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Дедов Карп Авдеев

Мать ребёнка: Дедова Анна Никифорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Акилина Авдеева

Мать ребёнка: Дедова Анна Никифорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Дедов Терентий Авдеев

Мать ребёнка: Дедова Прасковья Осипова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Дедов Андрей Авдеев

Мать ребёнка: Дедова Прасковья Осипова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Дедов Иван Авдеев

Мать ребёнка: Дедова Прасковья Осипова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1748
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская) | ф.203, оп.747, д.148 | Исповедные Тимшино 1748
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Анна Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Прасковья Осипова

Смерть
До 1748
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенского у. дер. Тимшино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close