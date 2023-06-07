Дедова Прасковья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1693
Дата смертиМежду 1748 и 1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1721
Отец ребёнка: Дедов Авдей Игнатьев
Рождение ребёнка
1727
Сын: Дедов Андрей Авдеев
Отец ребёнка: Дедов Авдей Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Дедов Иван Авдеев
Отец ребёнка: Дедов Авдей Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дедов Авдей Игнатьев
Смерть
Между 1748 и 1757
Коломенского у. дер. Тимшино