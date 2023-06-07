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Дедова Прасковья Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1693

Дата смерти

Между 1748 и 1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1687 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Дедов Терентий Авдеев

Отец ребёнка: Дедов Авдей Игнатьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Дедов Андрей Авдеев

Отец ребёнка: Дедов Авдей Игнатьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Дедов Иван Авдеев

Отец ребёнка: Дедов Авдей Игнатьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Авдей Игнатьев

Смерть
Между 1748 и 1757
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенского у. дер. Тимшино
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