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Дедов Панкрат Андреев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Дедов Андрей Авдеев

Мать: Дедова Евдокия Григорьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1767
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д.402 СФ Исповедные ведомости Коломенского уезда 1767г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Аграфена Михайлова

Смерть
После 1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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