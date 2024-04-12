Дедов Панкрат Андреев
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Дедов Андрей Авдеев
Упоминание
1767
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д.402 СФ Исповедные ведомости Коломенского уезда 1767г.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1782
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино