Дедов Сидор Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: Дедов Андрей Авдеев
Упоминание
1767
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д.402 СФ Исповедные ведомости Коломенского уезда 1767г.
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Дедов Федор Сидоров
Мать ребёнка: Дедова Арина Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедова Арина Андреева
Смерть
Неизвестно