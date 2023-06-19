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Дедов Сидор Андреев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Дедов Андрей Авдеев

Мать: Дедова Евдокия Григорьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1767
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д.402 СФ Исповедные ведомости Коломенского уезда 1767г.
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Дедов Федор Сидоров

Мать ребёнка: Дедова Арина Андреева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Арина Андреева

Смерть
Неизвестно