Дедова Арина Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Дедов Федор Сидоров
Отец ребёнка: Дедов Сидор Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дедов Сидор Андреев
Смерть
Неизвестно
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино