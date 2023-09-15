Дедова Арина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедова Арина Андреева

Место рождения

Пыхино, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Пыхино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Дедов Федор Сидоров

Отец ребёнка: Дедов Сидор Андреев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Сидор Андреев

Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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