Рукавицина (Жилкина) Харитина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукавицина (Жилкина) Харитина Ильинична

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Место рождения

Васильевское, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

18.10.1936

Дата смерти

12.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1936

Отец: Жилкин Илья Галлактионович

Мать: Жилкина Ефросинья Анкудиновна

Васильевское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.01.1956

Сын: Рукавицын Николай Кирьянович

Отец ребёнка: Рукавицин Кирьян Николаевич

Рождение ребёнка
21.01.1958

Дочь: Рудакова Татьяна Кирьяновна

Отец ребёнка: Рукавицин Кирьян Николаевич

Васильевское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.01.1960

Сын: Рукавицын Сергей Кирьянович

Отец ребёнка: Рукавицин Кирьян Николаевич

Васильевское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.03.1963

Дочь: Харина Галина Кирьяновна

Отец ребёнка: Рукавицин Кирьян Николаевич

Рукавичата, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1968

Дочь: Марина Кирьяновна

Отец ребёнка: Рукавицин Кирьян Николаевич

Рукавичата, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1976

Дочь: Рукавицина Елена Кирьяновна

Отец ребёнка: Рукавицин Кирьян Николаевич

Меречата, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1981

Дочь: Светлана Кирьяновна

Отец ребёнка: Рукавицин Кирьян Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукавицин Кирьян Николаевич

Смерть
12.04.1996
Васильевское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Васильевское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
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