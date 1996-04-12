Рукавицина (Жилкина) Харитина Ильинична
Место рождения
Дата рождения18.10.1936
Дата смерти12.04.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1936
Рождение ребёнка
21.01.1956
Сын: Рукавицын Николай Кирьянович
Отец ребёнка: Рукавицин Кирьян Николаевич
Рождение ребёнка
21.01.1958
Дочь: Рудакова Татьяна Кирьяновна
Отец ребёнка: Рукавицин Кирьян Николаевич
Рождение ребёнка
22.01.1960
Сын: Рукавицын Сергей Кирьянович
Отец ребёнка: Рукавицин Кирьян Николаевич
Рождение ребёнка
31.03.1963
Дочь: Харина Галина Кирьяновна
Отец ребёнка: Рукавицин Кирьян Николаевич
Рождение ребёнка
22.07.1968
Дочь: Марина Кирьяновна
Отец ребёнка: Рукавицин Кирьян Николаевич
Рождение ребёнка
26.03.1976
Дочь: Рукавицина Елена Кирьяновна
Отец ребёнка: Рукавицин Кирьян Николаевич
Меречата, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1981
Дочь: Светлана Кирьяновна
Отец ребёнка: Рукавицин Кирьян Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1996
Похороны
Неизвестно