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Жилкин Илья Галлактионович

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Место рождения

Жилята, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

13.07.1911

Дата смерти

09.06.1978

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1911

Отец: Жилкин Галактион Зиновьев

Мать: Жилкина Феодора Васильева

Жилята, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1936

Дочь: Рукавицина Харитина Ильинична

Мать ребёнка: Жилкина Ефросинья Анкудиновна

Васильевское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.12.1938

Дочь: Нечаева Ульяна Ильинична

Мать ребёнка: Жилкина Ефросинья Анкудиновна

Россия
Рождение ребёнка
16.02.1947

Сын: Жилкин Михаил Ильич

Мать ребёнка: Жилкина Ефросинья Анкудиновна

Рождение ребёнка
16.06.1950

Сын: Жилкин Александр Ильич

Мать ребёнка: Жилкина Ефросинья Анкудиновна

Рождение ребёнка
18.07.1953

Дочь: Вахрушева Мария Ильинична

Мать ребёнка: Жилкина Ефросинья Анкудиновна

Рукавичата, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1955

Сын: Жилкин Семен Ильич

Мать ребёнка: Жилкина Ефросинья Анкудиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жилкин Иван Ильич

Мать ребёнка: Жилкина Ефросинья Анкудиновна

Смерть
09.06.1978
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