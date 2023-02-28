Жилкин Илья Галлактионович
Место рождения
Дата рождения13.07.1911
Дата смерти09.06.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1911
Рождение ребёнка
18.10.1936
Дочь: Рукавицина Харитина Ильинична
Мать ребёнка: Жилкина Ефросинья Анкудиновна
Васильевское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.12.1938
Дочь: Нечаева Ульяна Ильинична
Мать ребёнка: Жилкина Ефросинья Анкудиновна
Россия
Рождение ребёнка
16.02.1947
Сын: Жилкин Михаил Ильич
Мать ребёнка: Жилкина Ефросинья Анкудиновна
Рождение ребёнка
16.06.1950
Мать ребёнка: Жилкина Ефросинья Анкудиновна
Рождение ребёнка
18.07.1953
Дочь: Вахрушева Мария Ильинична
Мать ребёнка: Жилкина Ефросинья Анкудиновна
Рукавичата, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1955
Сын: Жилкин Семен Ильич
Мать ребёнка: Жилкина Ефросинья Анкудиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жилкин Иван Ильич
Мать ребёнка: Жилкина Ефросинья Анкудиновна
Смерть
09.06.1978