село Васильевское, село Васильевское, Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Васильевское

Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
964Васильевско-Чельвинское, сел.при рч. Гаревой и ключах.9720184855Волостное правление. Хлебных магазинов 5. Синелен 3. Кузница 1.
1332Васильевское (Гаревско-Васильевское), сел.при Горбунихинском пруде рч. Гаревой и ключах.9720144155Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Училище. Хлебных магазинов 3. Ярмарок 3. Торжки еженедельно.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Васильевская волость
17. Васильевское (Чельвинское, Гаренское), село бывшее владельческое, при речке Гаревой, дворов 13, жителей 72, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь Показать все
Пермский уезд, Усивинско-Русаковская волость
206. Васильевское (Гаревско-Васильевское), село бывшее владельческое, при речке Гаревой и пруде, дворов 14, жителей 107, волостное правление (уездный город в 70 верстах), Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Васильевская волость
1) с. Васильевское на р. Гаревой, прав. церк., зем. шк., вол. правл., зем. станция, больница, базар по понедельникам, ярм.: Трехсвятская 30 января, Вознесенская в день Во Показать все Васильевское общество272636Бывшие помещичьиПравославные и старообрядцыРусские70
Пермский уезд, Челвинско-Русаковская волость
2) с. Васильевское (Челвинско-Русаковское), на р. Гаревой, правосл. церк., земск. шк., библ. Павленк., волост. правл., зем. станц., больница, торжки: Троицк. в Троиц. ден Показать все Челвинско-Русаковское общество267177Бывшие помещичьиПравославные и старообрядцыРусские70

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Пермский уезд, Васильевская волость
село Васильевское
Пермский уезд, Челвинско-Русаковская волость
село Васильевское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Ильинский район
346372Васильевскоесело58°26'00"55°50'00"O-40-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Ильинский муниципальный район, Васильевское сельское поселение
57620402101с Васильевскоесело
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