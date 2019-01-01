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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
964Васильевско-Чельвинское, сел.при рч. Гаревой и ключах.9720184855Волостное правление. Хлебных магазинов 5. Синелен 3. Кузница 1.
1332Васильевское (Гаревско-Васильевское), сел.при Горбунихинском пруде рч. Гаревой и ключах.9720144155Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Училище. Хлебных магазинов 3. Ярмарок 3. Торжки еженедельно.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
17. Васильевское (Чельвинское, Гаренское), село бывшее владельческое, при речке Гаревой, дворов 13, жителей 72, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь Показать все
206. Васильевское (Гаревско-Васильевское), село бывшее владельческое, при речке Гаревой и пруде, дворов 14, жителей 107, волостное правление (уездный город в 70 верстах), Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Васильевское на р. Гаревой, прав. церк., зем. шк., вол. правл., зем. станция, больница, базар по понедельникам, ярм.: Трехсвятская 30 января, Вознесенская в день Во Показать все Васильевское общество272636Бывшие помещичьиПравославные и старообрядцыРусские70—
2) с. Васильевское (Челвинско-Русаковское), на р. Гаревой, правосл. церк., земск. шк., библ. Павленк., волост. правл., зем. станц., больница, торжки: Троицк. в Троиц. ден Показать все Челвинско-Русаковское общество267177Бывшие помещичьиПравославные и старообрядцыРусские70—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Васильевское
село Васильевское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346372Васильевскоесело58°26'00"55°50'00"O-40-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57620402101с Васильевскоесело