(Рукавицына) Светлана Кирьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1981
Рождение ребёнка
11.06.2004
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Магамедов Александр Евгеньевич
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.10.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно