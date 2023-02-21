(Рукавицына) Светлана Кирьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рукавицына) Светлана Кирьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1981

Отец: Рукавицин Кирьян Николаевич

Мать: Рукавицина Харитина Ильинична

Рождение ребёнка
11.06.2004

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Магамедов Александр Евгеньевич

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.10.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Сергей Николаевич

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