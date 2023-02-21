Жилкина (Олина) Ефросинья Анкудиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 09.11.1913
Дата смерти03.06.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.11.1913
Отец: Олин Анкудин Исаевич
Мать: Олина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
18.10.1936
Дочь: Рукавицина Харитина Ильинична
Отец ребёнка: Жилкин Илья Галлактионович
Васильевское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.12.1938
Дочь: Нечаева Ульяна Ильинична
Отец ребёнка: Жилкин Илья Галлактионович
Россия
Рождение ребёнка
16.02.1947
Сын: Жилкин Михаил Ильич
Отец ребёнка: Жилкин Илья Галлактионович
Рождение ребёнка
16.06.1950
Отец ребёнка: Жилкин Илья Галлактионович
Рождение ребёнка
18.07.1953
Дочь: Вахрушева Мария Ильинична
Отец ребёнка: Жилкин Илья Галлактионович
Рукавичата, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1955
Сын: Жилкин Семен Ильич
Отец ребёнка: Жилкин Илья Галлактионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жилкин Иван Ильич
Отец ребёнка: Жилкин Илья Галлактионович
Смерть
03.06.1978