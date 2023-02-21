Жилкина (Олина) Ефросинья Анкудиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилкина (Олина) Ефросинья Анкудиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 09.11.1913

Дата смерти

03.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.11.1913

Отец: Олин Анкудин Исаевич

Мать: Олина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
18.10.1936

Дочь: Рукавицина Харитина Ильинична

Отец ребёнка: Жилкин Илья Галлактионович

Васильевское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.12.1938

Дочь: Нечаева Ульяна Ильинична

Отец ребёнка: Жилкин Илья Галлактионович

Россия
Рождение ребёнка
16.02.1947

Сын: Жилкин Михаил Ильич

Отец ребёнка: Жилкин Илья Галлактионович

Рождение ребёнка
16.06.1950

Сын: Жилкин Александр Ильич

Отец ребёнка: Жилкин Илья Галлактионович

Рождение ребёнка
18.07.1953

Дочь: Вахрушева Мария Ильинична

Отец ребёнка: Жилкин Илья Галлактионович

Рукавичата, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1955

Сын: Жилкин Семен Ильич

Отец ребёнка: Жилкин Илья Галлактионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жилкин Иван Ильич

Отец ребёнка: Жилкин Илья Галлактионович

Смерть
03.06.1978
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