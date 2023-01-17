Рукавицина (Рукавицина) Елена Кирьяновна
Место рождения
Дата рождения26.03.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1976
Рождение ребёнка
09.12.2001
Дочь: Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Зинов Андрей Евгеньевич
Россия
Рождение ребёнка
07.08.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зинов Андрей Евгеньевич
Рождение ребёнка
01.09.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зинов Андрей Евгеньевич