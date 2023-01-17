Рукавицина (Рукавицина) Елена Кирьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРукавицина (Рукавицина) Елена Кирьяновна

Рукавицина (Рукавицина) Елена Кирьяновна

avatar

Место рождения

Меречата, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

26.03.1976

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1976

Отец: Рукавицин Кирьян Николаевич

Мать: Рукавицина Харитина Ильинична

Меречата, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.12.2001

Дочь: Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Зинов Андрей Евгеньевич

Россия
Рождение ребёнка
07.08.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зинов Андрей Евгеньевич

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.09.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зинов Андрей Евгеньевич

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close