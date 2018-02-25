Байбакова (Касперович) Елена (Леонида) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байбакова (Касперович) Елена (Леонида) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1933

Дата смерти

25.02.2018

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1933

Отец: Касперович Петр Адамович

Мать: Касперович (Марцинкевич) Юзефа Васильевна (Вацлавна)

Работа или профессия
Неизвестно
Продавец, бухгалтер, диспетчер лифтов, домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Рождение ребёнка
18.10.1955

Сын: Байбаков Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Байбаков Николай Петрович

Рождение ребёнка
20.12.1958

Дочь: Головлёва (Байбакова) Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Байбаков Николай Петрович

Смерть
25.02.2018

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