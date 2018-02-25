Байбакова (Касперович) Елена (Леонида) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1933
Дата смерти25.02.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1933
Работа или профессия
Неизвестно
Продавец, бухгалтер, диспетчер лифтов, домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Рождение ребёнка
18.10.1955
Сын: Байбаков Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Байбаков Николай Петрович
Рождение ребёнка
20.12.1958
Дочь: Головлёва (Байбакова) Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Байбаков Николай Петрович
Смерть
25.02.2018