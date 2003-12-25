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Байбаков Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1930

Дата смерти

25.12.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1930

Отец: Байбаков Пётр Михайлович

Мать: Дегтярёва Арина Семёновна

Рождение ребёнка
18.10.1955

Сын: Байбаков Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Байбакова Елена (Леонида) Петровна

Рождение ребёнка
20.12.1958

Дочь: Головлёва Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Байбакова Елена (Леонида) Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Токарь
Место жительства
Неизвестно
Россия
Смерть
25.12.2003
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