Касперович (Марцинкевич) Юзефа Васильевна (Вацлавна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1988
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Марцинкевич Вацлав
Мать: Марцинкевич Мальвина
Рождение ребёнка
01.04.1933
Дочь: Байбакова Елена (Леонида) Петровна
Отец ребёнка: Касперович Петр Адамович
Рождение ребёнка
20.03.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касперович Антон Петрович
Отец ребёнка: Касперович Петр Адамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касперович Георгий Петрович
Отец ребёнка: Касперович Петр Адамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Франя Петровна
Отец ребёнка: Касперович Петр Адамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Белоруссия
Смерть
1988