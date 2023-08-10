Касперович (Марцинкевич) Юзефа Васильевна (Вацлавна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касперович (Марцинкевич) Юзефа Васильевна (Вацлавна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Марцинкевич Вацлав

Мать: Марцинкевич Мальвина

Рождение ребёнка
01.04.1933

Дочь: Байбакова Елена (Леонида) Петровна

Отец ребёнка: Касперович Петр Адамович

Рождение ребёнка
20.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касперович Петр Адамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касперович Антон Петрович

Отец ребёнка: Касперович Петр Адамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касперович Георгий Петрович

Отец ребёнка: Касперович Петр Адамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Франя Петровна

Отец ребёнка: Касперович Петр Адамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касперович Петр Адамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касперович Петр Адамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касперович Петр Адамович

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Белоруссия
Смерть
1988
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