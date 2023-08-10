Касперович Антон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касперович Антон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Касперович Петр Адамович

Мать: Касперович (Марцинкевич) Юзефа Васильевна (Вацлавна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: 2012

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