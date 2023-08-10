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Касперович Петр Адамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Касперович Адам (Адась)

Мать: Касперович Геля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касперович Антон Петрович

Мать ребёнка: Касперович (Марцинкевич) Юзефа Васильевна (Вацлавна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касперович Георгий Петрович

Мать ребёнка: Касперович (Марцинкевич) Юзефа Васильевна (Вацлавна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Касперович) Франя Петровна

Мать ребёнка: Касперович (Марцинкевич) Юзефа Васильевна (Вацлавна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касперович (Марцинкевич) Юзефа Васильевна (Вацлавна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касперович (Марцинкевич) Юзефа Васильевна (Вацлавна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касперович (Марцинкевич) Юзефа Васильевна (Вацлавна)

Работа или профессия
Неизвестно
Солдат-артиллерии, столяр
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1933

Дочь: Байбакова (Касперович) Елена (Леонида) Петровна

Мать ребёнка: Касперович (Марцинкевич) Юзефа Васильевна (Вацлавна)

Рождение ребёнка
20.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касперович (Марцинкевич) Юзефа Васильевна (Вацлавна)

Смерть
Неизвестно

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