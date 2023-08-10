Касперович Петр Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Касперович Адам (Адась)
Мать: Касперович Геля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Касперович) Франя Петровна
Мать ребёнка: Касперович (Марцинкевич) Юзефа Васильевна (Вацлавна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касперович (Марцинкевич) Юзефа Васильевна (Вацлавна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касперович (Марцинкевич) Юзефа Васильевна (Вацлавна)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат-артиллерии, столяр
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1933
Рождение ребёнка
20.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касперович (Марцинкевич) Юзефа Васильевна (Вацлавна)
Смерть
Неизвестно