(Касперович) Франя Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Касперович) Франя Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Касперович Петр Адамович

Мать: Касперович (Марцинкевич) Юзефа Васильевна (Вацлавна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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