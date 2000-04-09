Головлёва (Байбакова) Лариса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1958
Дата смерти09.04.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1958
Рождение ребёнка
12.06.1979
Сын: Бальшаков Павел Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.09.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Смерть
09.04.2000
Причина смерти: болезнь (анкология)