Головлёва (Байбакова) Лариса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головлёва (Байбакова) Лариса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1958

Дата смерти

09.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1958

Отец: Байбаков Николай Петрович

Мать: Байбакова Елена (Леонида) Петровна

Рождение ребёнка
12.06.1979

Сын: Бальшаков Павел Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.09.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Смерть
09.04.2000
Причина смерти: болезнь (анкология)
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