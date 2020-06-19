Байбаков Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1955
Дата смерти19.06.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1955
Работа или профессия
Неизвестно
Поэт, Экономист, ...
Место жительства
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
17.09.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.06.2020