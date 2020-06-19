Байбаков Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБайбаков Валерий Николаевич

Байбаков Валерий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1955

Дата смерти

19.06.2020

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1955

Отец: Байбаков Николай Петрович

Мать: Байбакова (Касперович) Елена (Леонида) Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Поэт, Экономист, ...
Место жительства
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
17.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.06.2020

Мы используем куки для улучшения работы сайта.