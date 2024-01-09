Осташкевич (Раскоша) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осташкевич (Раскоша) Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1936

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1936

Отец: Раскоша Герасим Макарович

Мать: Раскоша Зинаида Дмитриевна

Бракосочетание
14.10.1956

Муж: Осташкевич Ostashkevich Иосиф Joseph Викторович Vitoldovich

Рождение ребёнка
28.01.1958

Дочь: Пашаева Pashayeva Людмила

Отец ребёнка: Осташкевич Ostashkevich Иосиф Joseph Викторович Vitoldovich

г.Орша 11:58
Рождение ребёнка
15.01.1974

Дочь: Игнаток Елена

Отец ребёнка: Осташкевич Ostashkevich Иосиф Joseph Викторович Vitoldovich

г.Орша Белорусия
Работа или профессия
С 1976 по 2006
г.Орша
врач-гинеколог | роддом
Работа или профессия
Неизвестно
| Богушевский роддом:
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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