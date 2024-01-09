Осташкевич (Раскоша) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1936
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1936
Бракосочетание
14.10.1956
Рождение ребёнка
28.01.1958
Дочь: Пашаева Pashayeva Людмила
Отец ребёнка: Осташкевич Ostashkevich Иосиф Joseph Викторович Vitoldovich
г.Орша 11:58
Рождение ребёнка
15.01.1974
Дочь: Игнаток Елена
Отец ребёнка: Осташкевич Ostashkevich Иосиф Joseph Викторович Vitoldovich
г.Орша Белорусия
Работа или профессия
С 1976 по 2006
г.Орша
врач-гинеколог | роддом
Работа или профессия
Неизвестно
| Богушевский роддом:
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно