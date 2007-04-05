Осташкевич Ostashkevich Иосиф Joseph Викторович Vitoldovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осташкевич Ostashkevich Иосиф Joseph Викторович Vitoldovich

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Место рождения

г. Орша

Дата рождения

18.10.1935

Дата смерти

05.04.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1935

Отец: Осташкевич Виктор Витольд

Мать: Осташкевич Людмила (Люся) Михайловна

г. Орша
Бракосочетание
14.10.1956

Жена: Осташкевич Тамара

Рождение ребёнка
28.01.1958

Дочь: Пашаева Pashayeva Людмила

Мать ребёнка: Осташкевич Тамара

г.Орша 11:58
Рождение ребёнка
15.01.1974

Дочь: Игнаток Елена

Мать ребёнка: Осташкевич Тамара

г.Орша Белорусия
Смерть
05.04.2007
г. Чериков, Могилёвская обл
Причина смерти: Хроническая лёгочно-сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
д.Гроново, Чериковский р-он Могилёвская обл
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