Осташкевич Ostashkevich Иосиф Joseph Викторович Vitoldovich
Место рожденияг. Орша
Дата рождения18.10.1935
Дата смерти05.04.2007
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1935
г. Орша
Бракосочетание
14.10.1956
Жена: Осташкевич Тамара
Рождение ребёнка
28.01.1958
Дочь: Пашаева Pashayeva Людмила
Мать ребёнка: Осташкевич Тамара
г.Орша 11:58
Рождение ребёнка
15.01.1974
Дочь: Игнаток Елена
Мать ребёнка: Осташкевич Тамара
г.Орша Белорусия
Смерть
05.04.2007
г. Чериков, Могилёвская обл
Причина смерти: Хроническая лёгочно-сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
д.Гроново, Чериковский р-он Могилёвская обл